Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг М.Видео на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "М.Видео" на уровне "держать" на фоне операционных результатов компании за 4К23, отмечается в обзоре банка.

"М.видео" раскрыла операционные результаты за 4К23, продемонстрировав уверенный рост общих продаж, которые увеличились на 43% г/г до 181 млрд руб. - рекордно высокого квартального уровня, немного превысившего результат 3К23 (+40% г/г), - пишет аналитик Константин Белов. - Компания также сообщила, что отношение чистого долга к EBITDA снизилось на конец года до уровня ниже 3,5 против 5,3 на конец июня, и заявила, что ожидает дальнейшего снижения показателя в 2024 году. "М.видео" показала хорошую динамику операционных показателей в высокий сезон на фоне восстановления спроса на электронику и бытовую технику. Компания успешно адаптировалась к новым рыночным реалиям, и мы также приветствуем снижение долговой нагрузки, которая все еще остается достаточно высокой, но, очевидно, находится под контролем".

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