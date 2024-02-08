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08 февраля 2024 года 12:54
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг М.Видео на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "М.Видео" на уровне "держать" на фоне операционных результатов компании за 4К23, отмечается в обзоре банка. "М.видео" раскрыла операционные результаты за 4К23, продемонстрировав уверенный рост общих продаж, которые увеличились на 43% г/г до 181 млрд руб. - рекордно высокого квартального уровня, немного превысившего результат 3К23 (+40% г/г), - пишет аналитик Константин Белов. - Компания также сообщила, что отношение чистого долга к EBITDA снизилось на конец года до уровня ниже 3,5 против 5,3 на конец июня, и заявила, что ожидает дальнейшего снижения показателя в 2024 году. "М.видео" показала хорошую динамику операционных показателей в высокий сезон на фоне восстановления спроса на электронику и бытовую технику. Компания успешно адаптировалась к новым рыночным реалиям, и мы также приветствуем снижение долговой нагрузки, которая все еще остается достаточно высокой, но, очевидно, находится под контролем". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-М.ВИДЕО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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