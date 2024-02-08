.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ подтверждает целевую цену акций Самолета на уровне 5300 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 февраля 2024 года 12:25
ПСБ подтверждает целевую цену акций Самолета на уровне 5300 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы акций ГК "Самолет" и подтверждает их целевую цену на уровне 5300 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка. "Продажи "Самолета" в январе 2024 года выросли на 87% г/г, - отмечают аналитики. - С начала года объем продаж "Самолета" в денежном выражении составил 20,55 млрд рублей, рост на 87% к показателю января 2023 года. Январь сезонно слабый месяц для девелоперов, однако "Самолет" показал неплохой результат для этого месяца за счет доступного сегмента жилья, а также благодаря включению в периметр проектов ГК МИЦ. При этом продажи компании существенно завязаны на льготные программы ипотеки, в том числе на семейную, которую правительство планирует продлевать. Мы продолжаем позитивно смотреть на бумаги "Самолета" с перспективой роста". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
08 февраля 2024 года 19:01
"Финам" повысил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7631 руб. до 8395 руб. за бумагу, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", отмечается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста с текущих уровней составляет 15,6% на горизонте года (с учетом дивидендов 32%). "На фоне действий ОПЕК+ и... читать дальше
.08 февраля 2024 года 18:24
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций "ММК" с 58 руб. до 72 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии. Потенциал роста оставляет более 25% на горизонте 12 месяцев. С середины декабря 2023 года акции "ММК" выросли на 16% в преддверии отчета за... читать дальше
.08 февраля 2024 года 17:58
Диапазон пары юань/рубль может составить 12,75-13 руб. к концу текущего года, прогнозирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Эксперт полагает, что с одной стороны максимальную поддержку в паре со всеми валютами рубль получит в первом... читать дальше
.08 февраля 2024 года 17:19
"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Alibaba на уровне "покупать" с целевой ценой для ADS $98,1 за расписку и HKD95,9 за штуку - для акций, торгующихся в Гонконге, сообщается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста составляет 33,2% и 37,3% соответственно с текущих уровней. "Вышедшая вчера... читать дальше
.08 февраля 2024 года 16:50
S&P 500 готовится взять высоту 5000 пунктов на предстоящих торгах, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова. Амплитуда колебаний котировок акций США, по мнению эксперта, может расшириться в начале торгов четверга в связи с макроэкономическими релизами и в... читать дальше
.08 февраля 2024 года 15:40
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку неизменной до лета 2024 года, считают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. "Как сообщает Росстат, инфляция за период с 30 января по 5 февраля сохранялась на уровне прошлой недели и составила 0,16% н/н, - указывают аналитики. -... читать дальше
.08 февраля 2024 года 15:02
Совокупный объем дивидендных выплат компаний РФ в 2024г может приблизиться к 5,1 трлн рублей - Тинькофф Инвестиции
Совокупный объем дивидендных выплат компаний РФ может стать рекордным в 2024 году и приблизиться к 5,1 трлн рублей, что на 66% выше показателя 2023 года (3,1 трлн рублей), говорится в обзоре "Тинькофф Инвестиций". Для анализа было отобрано 46 крупнейших российских компаний, которые могут выплатить... читать дальше
.08 февраля 2024 года 14:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PepsiCo Inc. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $160, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет в пятницу,... читать дальше
.08 февраля 2024 года 13:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив цены акций "М.Видео", сохраняя целевую цену на уровне 160 руб. за бумагу, что предполагает потенциал падения на 20% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "М.Видео-Эльдорадо" в среду раскрыла операционные... читать дальше
.08 февраля 2024 года 13:19
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 17000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 6,74%, стоп-приказ: 15450 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.