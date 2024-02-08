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08 февраля 2024 года 11:38
ОФЗ-ПД по-прежнему пользуются повышенным спросом у инвесторов - Freedom Finance Global
Рублевые гособлигации с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) по-прежнему пользуются повышенным спросом у инвесторов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Доходности краткосрочных ОФЗ с дюрацией до трех лет снижаются, а у "длинных" госбондов (с погашением от пяти до 20 лет) растут, - констатирует эксперт. - Это сигнализирует об ожидаемом на рынке смягчении денежно-кредитной политики Банка России в ближайшие три года, а также указывает на наличие неуверенности у инвесторов в отношении монетарных условий в долгосрочной перспективе. Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) падает с 29 января, также отражая ожидание уменьшения их доходностей". На взгляд аналитика, ЦБ приступит к снижению ставки во втором полугодии текущего года. С учетом этих ожиданий доходности ОФЗ с постоянным купоном, вероятно, продолжат двигаться вниз. "Это означает, что текущее предложение может оказаться наиболее выгодным на ближайшие годы, - делает вывод Чернов. - Именно с этим и связан повышенный спрос на ОФЗ-ПД. В свою очередь, ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПК, доходности которых привязаны к инфляции и ставке RUONIA соответственно, не пользуются спросом с четвертого квартала прошлого года. В 2024 году из-за замедления инфляции и снижения ключевой ставки Банка России доходности этих долговых инструментов, скорее всего, пойдут вниз". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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