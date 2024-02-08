Возможно укрепление рубля до 90,5 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль может укрепиться в четверг до 90,5 руб./$1, а котировки нефти - закрепиться в диапазоне $79-80 за баррель Brent, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в среду торговался около 91 руб./$1, волатильность российской валюты была очень низкой, - напоминают эксперты. - При этом выросли обороты торгов по паре CNY/RUB, что может говорить о повышении активности экспортеров. Если она останется значительной и в четверг, а высокого спроса на иностранную валюту не будет, рубль может подорожать до 90,5 руб./$1".

Баррель Brent в среду подорожал на $0,62 до $79,21. Поддержку котировкам оказало снижение запасов бензина в США (ожидался их рост). По оценкам аналитиков SberCIB, в четверг цена Brent может закрепиться в диапазоне $79-80 за баррель.

"Доходности ОФЗ-ПД в среду изменились в пределах 5 б. п. по сравнению с уровнем закрытия вторника. Очередные аукционы Минфина РФ были успешными, однако ведомство немного повысило премию при размещении длинного выпуска с фиксированным купоном. Вечером вышли данные по недельной инфляции в России: темпы роста цен остались достаточно умеренными. В этих условиях сегодня мы не ждем значительных изменений на рынке российского госдолга", - отмечается далее в комментарии.

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