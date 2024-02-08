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08 февраля 2024 года 10:29
Вероятно продолжение роста рынка акций РФ в четверг - ПСБ
Вероятно продолжение роста рынка акций РФ в четверг, целью которого является отметка 3300 пунктов индекса Мосбиржи, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи в среду продолжил продвигаться к пикам прошлого года, поднявшись выше отметки 3250 пунктов. Локомотивом роста стали бумаги Сбербанка, их сильный рост спровоцировал подъём других акций из финансового сектора. В четверг ожидаем продолжения роста российского рынка. Ближайшей целью для индекса Мосбиржи является отметка 3300 пунктов. После достижения данных уровней высока вероятность коррекции. Поддержкой будет выступать восстанавливающаяся нефть, котировки Brent приближаются к $80/барр. Лучше рынка могут быть акции нефтегазовых компаний, а также бумаги из финансового и потребительского секторов", - отмечает эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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