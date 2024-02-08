Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс цен производителей и индекс потребительских цен Китая за январь (04:30 МСК);

- экономический бюллетень ЕЦБ (12:00 МСК);

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16:30МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- квартальные результаты AstraZeneca, Philip Morris, ConocoPhillips, Unilever.

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