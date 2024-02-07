Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Eli Lilly до $650, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Eli Lilly отчиталась за четвертый квартал 2023 года лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль компании на акцию составила $2,49, что оказалось выше консенсуса на 8,3%. Прошедший год для Eli Lilly стал триумфом противодиабетических препаратов GLP-1, продемонстрировавших беспрецедентный рост выручки. Менеджмент продолжает инвестировать в развитие пайплайна. Гайденс руководства превзошел ожидания рынка. Мы повышаем целевую цену по акции Eli Lilly до $650 и сохраняем рекомендацию "держать", предполагая, что наиболее позитивные ожидания уже отражены в ценах", - пишет эксперт.

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