Сохранение ставки ЦБР на уровне 16% является базовым сценарием на февраль - "Ренессанс Банк"

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16% является базовым сценарием на февраль, а негативным - повышение на 50-100 б.п., полагает начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка" Павел Журавлев.

"В качестве вероятных сценариев относительно запланированного на 16 февраля решения по ключевой ставке можно рассмотреть в качестве базового сценария сохранение текущего значения на уровне 16% годовых, либо, в качестве негативного, - повышение на 50-100 б.п, - допускает эксперт. - В выпущенном по результатам последнего заседания ЦБ РФ по ставке пресс-релизе 15 декабря отмечается, что принятое решение о повышении ключевой ставки на 1 п.п. до 16% обусловлено сохраняющимся высоким инфляционным давлением, сохранением высоких темпов кредитования, а также повышением инфляционных ожиданий населения и предприятий".

Учитывая фиксируемую Минэкономразвития разнонаправленную динамику - рост еженедельной инфляции за период с 23 по 29 января до 0,16% на фоне замедления в течение предыдущих 3-х недель с 0,26% до 0,07%, Банк России, вероятно, будет ориентироваться на более длительные тренды от 2-х месяцев при принятии решения о возможном смягчении монетарной политики, полагает Журавлев. При этом, по мнению стратега банка, важно учитывать, что в декабре прошлого года Минфин увеличил уровень госрасходов, в результате которых дефицит бюджета был повышен с державшегося на уровне 1,8 трлн руб. до 3,2 трлн руб., что с лагом в 1-2 месяца может транслироваться в дополнительные потребительские расходы.

"Еще один фактор, который может удержать Банк России от снижения ставки, - повторение практики 2023 года, когда Минфин в начале года осуществлял в большом объеме авансовые платежи предприятиям ОПК, что привело к временной утилизации планируемого на 2023 год дефицита бюджета в полном объеме", - указывает эксперт "Ренессанс Банка".

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