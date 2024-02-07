Возможно ослабление рубля до 93 руб./$1 к концу февраля - БКС Экспресс

Возможно ослабление рубля до 93 руб./$1 к концу февраля, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

По мнению аналитика, к текущему моменту для рубля складываются непростые условия, как внешние, так и внутренние. Недостаточно высокие цены на российский экспорт усугубляются его количественным сокращением из-за санкций и геополитики. Все это оказывает давление на объем экспортной выручки. В результате при текущем относительно высоком курсе рубля приходится слишком быстро тратить средства ФНБ для обеспечения возросших бюджетных расходов. Поэтому без активного и существенного улучшения ключевых рыночных и внешнеторговых факторов рубль может продолжить сдавать позиции, считает Бабин.

"Однако темпы этого движения будут сдерживаться большой долей валютной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке, а также жесткими денежно-кредитными условиями, - указывает эксперт. - С учетом этих вводных, при реализации базового сценария доллар до конца февраля способен направиться в район 93 руб./$1. Более пессимистичный вариант предполагает проверку на прочность сопротивления, которое находится на трехмесячной вершине 93,56 руб."

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