Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Caterpillar до $339

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Caterpillar Inc. до $339, сохранив рекомендацию для них на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова.

"Хотя прибыль Caterpillar на акцию и выручка в 4К23 превзошли прогнозы, ее результаты в целом подтверждают некоторое потенциальное охлаждение рынка, преимущественно в строительной и горной технике, даже несмотря на относительно стабильные капитальные расходы заказчиков, - отмечает эксперт. - Темпы поставок и предоставления услуг строительной техники неожиданно сократились почти на 11%. Эта тенденция наблюдалась на всех рынках сбыта Caterpillar, что в первую очередь обусловлено снижением темпов пополнения дилерских запасов, которые выступают индикатором спроса со стороны конечных пользователей. Однако ситуация пока выглядит управляемой. С учетом этого мы повышаем целевую цену по акции Caterpillar до $339 и сохраняем рекомендацию "держать".

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