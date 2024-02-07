Инвестиционная привлекательность бумаг М.Видео останется низкой - ПСБ

Инвестиционная привлекательность бумаг "М.Видео" останется низкой из-за сохранения долга в условиях высокой ключевой ставки, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Хейфец.

"Компания представила операционные результаты "М.Видео" за 4К223: продажи выросли за счёт роста сезонного спроса, наращивания кредитных и онлайн-продаж. Менеджмент также заявил о снижении долговой нагрузки: сейчас менее 3,5х (против <5х в конце III квартала). Считаем, что инвестиционная привлекательность бумаг "М.Видео" в ближайшее время будет низкой из-за сохранения долга в условиях высокой ключевой ставки".

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