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07 февраля 2024 года 14:38
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку неизменной на заседании 16 февраля - Freedom Finance Global
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку неизменной, на уровне 16% годовых, на заседании 16 февраля, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Показатель годовой инфляции в январе 2024 года эксперты Банка России оценили в 7,3% против 7,4% в декабре 2023 года, - указывает Мильчакова. - В целом инфляция, как отмечается в исследовании, значительно превышает целевой уровень Банка России в 4% в год. На наш взгляд, несмотря на то, что замедление инфляции происходит в основном по отдельным компонентам, даже небольшое снижение цен или хотя бы остановка их роста влияет на снижение инфляционных ожиданий. Если прогнозы Банка России подтвердятся данными Росстата по январской инфляции, которые выйдут на следующей неделе, то регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16% годовых. До снижения ключевой ставки в России всё ещё далеко, пока инфляция в полтора раза превышает целевой уровень ЦБ РФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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