"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с целевой ценой на 12 месяцев $74,5 за штуку, что соответствует потенциалу роста в размере 15,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Boston Scientific за последние 6 месяцев показали динамику с опережением рынка и сектора медтеха и принесли солидную доходность в размере 27%, - указывает эксперт Зарина Саидова. - Несмотря на непростую ситуацию с инфляцией в США, компании в 2023 году удалось улучшить свои показатели, при этом на фронте R&D у Boston Scientific все складывается благополучно - позитивные новости о новых устройствах поступают по-прежнему регулярно. Мы считаем, что разработки Boston Scientific в долгосрочной перспективе обеспечат компании дальнейшее наращивание выручки и прибыли по всем географиям и сегментам деятельности".

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов, созданный в 1979 году как поставщик катетеров для операций.

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