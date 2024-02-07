"Финам" открыл торговую идею "покупать акции United Parcel Service с целью $163,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,05%, стоп-приказ: $136,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала отчетность 30 января, показав выручку на 1,89% ниже ожиданий, а прибыль - на 0,57% выше ожиданий. Отчетность была неоднозначно воспринята рынком, вследствие чего торги открылись с гэпом вниз, однако, нва взгляд аналитиков "Финама", возможен спекулятивный рост к предыдущим уровням. Западные инвестиционные дома сохраняют апсайд по компании, в частности, Goldman Sachs целевой ценой на 12 месяцев считает $175.

"С технической точки зрения цена скорректировалась вниз, возможен отскок от уровня поддержки.

При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $136,5 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87", - указывают эксперты.

UnitedParcelService - американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.