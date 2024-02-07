Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ФосАгро

Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "выше рынка" с целевой ценой 8400 руб. за штуку, отмечается в обзоре банка.

"ФосАгро" опубликовала операционные результаты за 2023 год. Отмечаем рост производства фосфатных удобрений (+2,0% г/г), а также позитивную динамику в сегменте азотных удобрений (+2,3% г/г). Таким образом, производство минеральных удобрений в 2023 году достигло 11 млн тонн (+2,1% г/г). Общий выпуск агрохимической продукции увеличился с 11,1 млн тонн в 2022 году до 11,3 млн тонн в 2023 году (+1,9% г/г). Мы считаем операционные результаты "ФосАгро" неплохими, ждем финансовых результатов - ориентировочно 16 февраля", - пишут аналитики Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева.

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