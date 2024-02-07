ИСПРАВЛЕНО: Акции ММК по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Акции "ММК" по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии Freedom Finance Global.

"ММК" предоставила сильные финансовые результаты, так как все ключевые показатели значительно превзошли значения 2022-го и оказались на уровне консенсус-прогнозов аналитиков, - отмечает эксперт инвесткомпании Владимир Чернов. - Однако отсутствие информации и какого-либо упоминания по дивидендным выплатам акционерам компании за прошлый год окажет давление на котировки ценных бумаг до тех пор, пока СД не объявит рекомендации по ним. По нашим подсчетам, дивидендные выплаты за 2023 год могут составить 2,7 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности 4,6% к текущим ценам. Ценные бумаги "ММК" остаются интересны для долгосрочных инвестиций, однако позитивные финансовые показатели компании за прошлый год были ожидаемы и заложены в котировки акций еще до публикации отчетности. В ближайшее время они могут оставаться под давлением на фоне технической коррекции, а новый виток их роста может последовать после объявления рекомендации СД по дивидендам".

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