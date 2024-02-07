Инвестбанк "Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ФосАгро

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Как следует из представленных вчера операционных результатов "ФосАгро" за 2023 год, общий выпуск удобрений увеличился на 2% г/г до 11 млн т, что соответствует прогнозам, ранее заявленным менеджментом компании, - пишет эксперт. - Мы оцениваем операционные результаты как нейтральные для котировок. Гораздо важнее - отчетность за 2023 год по МСФО, которую "ФосАгро", как предполагается, опубликует 16 февраля. Скорее всего, показатели прибыли несколько ухудшатся в квартальном сопоставлении из-за введенной в прошлом октябре 10%-ной экспортной пошлины. Ожидаем от компании и объявления дивидендов за 4К23 в размере 125 руб. на акцию (дивидендная доходность - около 2%). Подтверждаем по акциям эмитента рейтинг "держать".

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