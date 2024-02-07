"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" с целевой ценой 65,34 руб. за штуку и потенциалом роста 12,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ММК" представил сильные финансовые результаты за 2023 год, они оказались близки к консенсусным прогнозам и несколько лучше наших ожиданий (за исключением свободного денежного потока, который оказался заметно ниже), - пишет аналитик Алексей Калачев. - Позитивная динамика финансовых результатов была обеспечена как увеличением объемов реализации продукции, так и хорошей ценовой ситуации на внутреннем рынке металлопродукции".

В отличие от отчитавшейся ранее "Северстали", "ММК" пока не сообщает о плане по инвестициям на 2024 год и не объявила рекомендаций по дивидендам, подчеркивается в комментарии. Последнее оказывает давление на акции компании.

"Если "ММК" все же решит выплатить дивиденды по прежней формуле, когда на эти цели направлялось 100% FCF, то дивиденды могут составить порядка 2,75 руб. на акцию, доходность около 4,7%, - прогнозирует Калачев. - Это заметно ниже ожиданий рынка, но ведь "ММК" теоретически может поступить как "Северсталь", направив в полтора раза больше FCF, с учетом, что два года компания вовсе не платила дивидендов. Впрочем, мы не ожидали высокой дивидендной доходности и даже допускали, что их может и вовсе не быть".

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