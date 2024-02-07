Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 3339-3414п до конца февраля - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 3339-3414 пунктов до конца февраля, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи во вторник прибавил 0,4% и закрылся на максимумах за последние 2,5 месяца. Фиксация вечерней сессии прошла выше 3238 пунктов. Обороты торгов сильно снизились - 53 млрд руб., что после 88 млрд в понедельник якобы должно настораживать. Но нас это не пугает. Бывает, что на рынке идет монотонный подъем на пониженных оборотах, и это еще больше изматывает участников, работающих в контртренд. План роста в работе - тренд вверх в приоритете с перспективой выхода рынка до начала весны к абсолютным максимумам осени 2023 года", - пишет аналитик.

По мнению аналитика, даже если рост в феврале продолжится, а это базовый сценарий, то до начала весны бенчмарк вряд ли покинет диапазон 3339-3414 пунктов.

"С технической точки зрения на рынке по-прежнему играет вариант истинного прорыва узкого боковика 3150-3200 пунктов вверх с ориентиром уже на верхнюю границу широкого боковика 3000-3300 пунктов, - указывает Зельцер. - На пути следования есть ряд препятствий, но они носят скорее локальный характер".

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