Курс рубля, скорее всего, стабилизируется на уровне 90 руб./$1 к концу февраля - инвестбанк "Синара"

Курс рубля, скорее всего, стабилизируется на уровне 90 руб./$1 к концу февраля, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

Аналитики связывают ослабление рубля в начале февраля с чрезмерным спросом на валюту со стороны стратегически значимых компаний.

"Как сообщило агентство "Интерфакс", стратегическим предприятиям и акционерным обществам из соответствующего перечня могут разрешить проводить транзакции с бумагами, которыми владеют лица из недружественных стран, без специального одобрения со стороны Президента РФ, - напоминают Коныгин и Афонин. - Недавно была санкционирована покупка российского бизнеса Yandex (стратегического предприятия) за 475 млрд руб., из которых денежными средствами будет выплачено как минимум 50%. Пока нет информации (дат, сумм) по иным компаниям из перечня, в который входят такие тяжеловесы, как "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "НОВАТЭК", "Газпром", Сбербанк. Теоретически нерезиденты могут продать свои доли в стратегических компаниях на сумму свыше 1 трлн руб. Поскольку такое развитие событий может спровоцировать дальнейший спрос на валюту, теперь мы полагаем, что у рубля мало шансов укрепиться в ближайшее время".

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