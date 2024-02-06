Акции ММК сохраняют дивидендный потенциал роста - "Велес Капитал"

Акции "ММК" сохраняют дивидендный потенциал роста, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"ММК" во вторник представила сильные финансовые результаты за II полугодие 2023 года и весь 2023 год. Выручка группы за 2023 год выросла на 9,1%, EBITDA - на 26,2%, а чистая прибыль подскочила на 68,2%, до 118,36 млрд руб. "ММК" даст рекомендацию по дивидендам ориентировочно в конце зимы-начале весны. Дивиденды, по нашим оценкам, в зависимости от процента распределения свободного денежного потока, могут составить от 2,8 руб. (доходность 4,8%) до 5,6 руб. на акцию (доходность 9,6%), что ниже уже рекомендованной доходности "Северстали" (около 12%)", - пишет эксперт.

С технической точки зрения акции "ММК" большую часть 2023 года продолжали восстановление с локальных минимумов, а в январе текущего года достигли пика с февраля 2022 года, после чего сегодня снимают среднесрочную перекупленность, отмечает Кожухова.

"В целом бычий импульс по бумагам начинает ослабевать, но показания недельного графика не исключают развития повышения после коррекции, целями которой могут стать поддержки 57 руб. и 54 руб., - указывает аналитик. - Выше указанных отметок можно говорить о сохранении неплохих перспектив развития среднесрочного роста бумаг в ожидании объявления дивидендов. При позитивном сценарии итоговой целью может стать достигнутый в 2021 году исторический максимум 79,775 руб., что предполагает внушительный потенциал роста порядка 38%. Ближайшие сопротивления расположены на 60,50 руб., 64,20 руб. и 67 руб.".

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