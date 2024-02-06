"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "МТС" до 354 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа "МТС" в прошедшем году значительно ускорила темпы роста выручки и OIBDA относительно сложного 2022 года, - отмечает эксперт. - Этому способствовали нормализация динамики розничных продаж и улучшение показателей сервисов компании, что видно даже из результатов за 9 месяцев. Мы пересмотрели наши оценки по выручке и OIBDA "МТС" в большую сторону на фоне стабильного развития основного бизнеса и динамичного роста новых направлений. Оценка капитальных затрат была повышена на фоне увеличения ожидаемой выручки, но при этом размер CAPEX в ближайшие несколько лет может оставаться на одном уровне в связи с отсутствием устойчивых поставок оборудования. Согласно нашим оценкам, группа продолжит стабильно генерировать денежные потоки, что позволит ей и дальше обеспечивать достойный возврат акционерам".

Даже с учетом того, что выход новой дивидендной политики задерживается, эксперт полагает, что "МТС" будет выплачивать инвесторам в виде дивидендов не менее 34 руб. за календарный год. В качестве факторов поддержки для компании выступают ожидаемые продажа башенной инфраструктуры и IPO МТС Банка. Михайлин также не исключает возможность проведения обратных выкупов акций.

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