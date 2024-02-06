Заметное укрепление рубля с текущих уровней маловероятно - инвестбанк "Синара"

Заметное укрепление рубля с текущих уровней маловероятно, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Минфин планирует с 7 февраля покупать иностранную валюту и (или) золото в рамках бюджетного правила на 3,7 млрд руб. в день, - напоминает эксперт. - Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета ведомство ожидает в феврале в объеме 195,4 млрд руб. Банк России намерен продавать иностранную валюту исходя из корректировок объема операций министерства финансов в рамках бюджетного правила (продажа на 11,8 млрд руб. в день). Как мы и предполагали, в феврале поддержка, которую рублю оказывали и Минфин, и Центробанк, ослабла. Минфин, продававший валюту в первый месяц, в феврале начнет покупать ее. Валютная ликвидность очевидным образом уменьшается, причем ведомство А. Силуанова, мы полагаем, продолжит наращивать покупки. По нашим расчетам, благодаря увеличению нефтегазовых доходов бюджета сальдо совокупных операций Минфина и Банка России в мае - июне уже окажется положительным. Заметное укрепление рубля с текущих уровней маловероятно"

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.