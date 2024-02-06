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06 февраля 2024 года 11:54
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций ММК
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК"), сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "ММК" опубликовал финансовые результаты МСФО по итогам 2023 года. Компания превзошла наши ожидания по EBITDA за второе полугодие 2023 года, - отмечает эксперт. - В то же время свободный денежный поток за 2023 год заметно сократился на фоне роста капитальных затрат (в рамках стратегии развития группы) и оборотного капитала. Это снижает потенциальный размер дивидендов за прошедший год. Совет директоров "ММК" пока не дал рекомендации по дивидендам за 2023 год. Ожидаем, что это может произойти ближе к лету. Если компания направит на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока (FCF) за 2023 год, то дивиденд на акцию составит 2,8 рубля, доходность к текущей цене - 5%. Однако с учетом отрицательного чистого долга размер выплат может оказаться выше 100% от FCF". Несмотря на скромную потенциальную дивдоходность за 2023 год, аналитик "Тинькофф Инвестиций" сохраняет позитивный взгляд на акции "ММК" на фоне низкой оценки компании по мультипликаторам. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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