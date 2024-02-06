"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Alphabet Inc. с целевой ценой $165,8 на следующие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Исходя из последнего квартального отчета Alphabet, компания полностью восстановилась после не самого удачного 2022 года и даже немного превзошла ожидания аналитиков, - пишет эксперт Никита Степанов. - Alphabet активно внедряет новые разработки в сфере ИИ, благодаря чему оптимизирует свои текущие бизнес-процессы и привлекает новых клиентов. Быстрорастущий сегмент Google Cloud все еще является таковым, однако его темпы роста замедлились из-за высокой базы прошлых лет. Учитывая то, что прогнозы по финансовым результатам Alphabet были улучшены, в котировках появился неплохой апсайд до справедливой стоимости".

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