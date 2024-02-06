Рубль может закрепиться вблизи 90 руб./$1 во вторник - SberCIB

Рубль может закрепиться вблизи 90 руб./$1 во вторник, а котировки нефти Brent - в диапазоне $78-79/барр., считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Продажи иностранной валюты Банком России в феврале составят 8 млрд руб. в день, что достаточно много. Кроме того, продажи иностранной валюты, похоже, нарастили экспортеры - об этом говорит увеличение оборотов торгов на валютном рынке. В результате рубль в понедельник восстановился до 90,4 руб./$1. Не исключено, что во вторник он закрепится вблизи 90 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent в понедельник подорожал на $0,66 до $77,99 - по мнению аналитиков, таким образом рынок нефти оценивал возможную эскалацию геополитической ситуации после массированных ударов США по позициям йеменских хуситов в прошедшие выходные. Стратеги инвестбанка ожидают, что во вторник нефть будет торговаться в диапазоне $78-79 за баррель Brent .

"Котировки ОФЗ в понедельник снижались четвертую сессию подряд. Рост доходностей по итогам дня составил 2-8 б. п. Возможно, сегодня они поднимутся еще на несколько базисных пунктов, как это часто происходит в дни объявления об аукционах ОФЗ", - прогнозируют в SberCIB.

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