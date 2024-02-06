Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит во вторник 90-91 руб./$1 - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит во вторник 90-91 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара на Московской бирже в понедельник инерционно поднимался к отметке 91,5 руб./$1, но довольно быстро откатился, завершив день у 90,57 руб./$1, - напоминает эксперт. - Основным фактором укрепления валюты стали массированные продажи в середине дня, отражающие активизацию экспортеров после налогового периода. Мы полагаем, что предложение валюты останется повышенным, в том числе и ввиду более высоких цен на нефть, и в ближайшие дни продолжит оказывать ключевую поддержку рублю".

Решение Минфина перейти в период с 7 февраля по 6 марта от продаж к покупкам валюты по бюджетному правилу в размере 3,7 млрд руб. в день, на взгляд Локтюхова, не окажет существенного негативного влияния на курсообразование, - Банк России, с учетом отложенных с прошлого года операций, продолжит оставаться чистым продавцом валюты на рынке в размере 8,1 млрд в день. В условиях сезонного проседания спроса со стороны импорта и внешних шоков, в первую очередь на рынке нефти, российская валюта, по мнению аналитика ПСБ, имеет неплохие шансы на укрепление в феврале, базовой целью которого остается диапазон 85-87 руб./$1.

"Утром доллар находится под небольшим давлением, торгуется у отметки 90,5 руб./$1. - Ожидаем попытки американской валюты в течение дня протестировать на прочность уровень 90 руб./$1, но вряд ли доллар сможет закрепиться под ней по итогам дня. Целевым диапазоном во вторник выступает 90-91 руб./$1", - прогнозирует стратег банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.