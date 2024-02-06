Укрепление рубля обусловит прекращение роста доходностей ОФЗ во вторник - ПСБ

Коррекционное укрепление рубля, вероятно, обусловит прекращение роста доходностей ОФЗ во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ в понедельник изменились незначительно - доходности прибавили 1-3 б.п. (12,0% по 5-летним бумагам и 12,18% - по 10-летним), - констатирует эксперт. - Инвесторы продолжают соблюдать осторожность с приближением заседания Банка России. Мы ожидаем сохранения ключевой ставки и ненаправленного сигнала со стороны регулятора относительно дальнейшей динамики ключевой ставки. Во вторник благодаря коррекционному укреплению рубля рост доходностей, вероятно, прекратится, однако активность инвесторов останется невысокой".

По мнению аналитика, на горизонте ближайших 3 месяцев целесообразно сохранить большую часть портфеля во флоатерах (50%-70%). В оставшуюся долю в портфеле стоит постепенно подбирать интересные предложения с фиксированным купоном. В частности, из ближайших размещений Грицкевич рекомендует обратить внимание на новый выпуск ГК "Самолет" (A+/-) с фиксированным купоном до 16% на 2 года, книга по которому закрывается сегодня.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.