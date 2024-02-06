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06 февраля 2024 года 09:24
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Visa
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Visa Inc. с целевой ценой $319 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики во всех основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и Visa продолжит чувствовать себя весьма уверенно в финансовом плане, выигрывая от продолжения повышения глобальной экономической активности. Долгосрочные перспективы роста Visa также выглядят неплохо и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VISA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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