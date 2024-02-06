Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- производственные заказы Германии в декабре (10:00 МСК);

- розничные продажи еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- ежемесячные прогнозы по рынку Минэнерго США (20:00 МСК);

- финансовые результаты "ММК" за 2023 год по МСФО;

- квартальные результаты Eli Lilly, BP, Ford Motor.

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