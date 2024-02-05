Существенных драйверов для продолжения роста рынка акций РФ пока нет - Россельхозбанк

Существенных драйверов для продолжения роста российского рынка акций пока нет, полагает начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Российский рынок акций открыл неделю небольшим снижением в пределах 0,3%, которое было достаточно быстро выкуплено за счет спроса в нефтегазовом секторе и Сбере, - отмечает эксперт. - Нефтегазовый сектор сегодня показывает опережающую динамику вопреки конъюнктуре на глобальном рынке нефти, где Brent демонстрирует "индифферентность" к устойчиво напряженной ситуации на Ближнем Востоке, реагируя больше на рост индекса доллара. Тем не менее, внешняя ценовая конъюнктура в нефти пока остается комфортной для российских экспортеров. В целом, существенных драйверов для продолжения роста российского рынка пока нет. Уже три дня индекс не может преодолеть сопротивление на уровне 3230 пунктов. Допускаем, что дальнейшее ослабление рубля может придать некоторый импульс рынку, однако, для более существенного роста (свыше 3250 пунктов) нужны более весомые факторы".

Из ключевых корпоративных новостей эксперт выделил новость о реструктуризации Yandex, которая не внесла ясности в перспективы для розничных инвесторов. По мнению Фетисова, с учетом дисконта в 50% российский бизнес оценен приблизительно на уровне текущей капитализации Yandex N.V. на Мосбирже.

"Российские инвесторы ожидают, что схема реструктуризации компании может быть похожа на схему реструктуризацию VK, и акции иностранной компании Yandex N.V. в инфраструктуре НДР будут обменены на акции российской МКПАО "Яндекс" с последующим листингом на Мосбирже с коэффициентом 1 к 1, - указывает стратег банка. - Анонсированная сегодня сделка должна еще быть одобрена и акционерами, и регуляторами, и пока не дает оснований российским инвесторам продолжать покупки при объявленном горизонте завершения реструктуризации в полгода".

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