Банк "Санкт-Петербург" остается одной из наиболее интересных потенциальных дивидендных историй по итогам 2023г - "Велес Капитал"

Банк "Санкт-Петербург" остается одной из наиболее интересных потенциальных дивидендных историй по итогам 2023 года, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Банк "Санкт-Петербург" остается одной из наиболее интересных потенциальных дивидендных историй по итогам 2023 года, - пишет эксперт. - За 2022 год банк выплатил промежуточные и итоговые дивиденды по обыкновенным акциям в размере 11,81 руб. и 21,16 руб. соответственно, что в обоих случаях обеспечило доходность около 12% при более низкой по сравнению с текущей ценой акций эмитента. За 1-е полугодие 2023 года кредитор уже заплатил 19,08 руб. по обыкновенным бумагам (доходность около 6,7%), при этом его чистая прибыль по итогам всего 2023 года увеличилась лишь на 2,2%, до 48,7 млрд руб. Таким образом, итоговый дивиденд, исходя из показателя чистой прибыли за прошлый год может составить около 13,92 руб., что предполагает доходность около 4,75% - ниже прошлогодней, в том числе из-за более высокой текущей цены акций".

С технической точки зрения акции банка "Санкт-Петербург" в январе закрыли дивидендный гэп октября прошлого года и продолжают повышение, очевидно, в ожидании объявления о дивидендных выплатах, указывает Кожухова. По оценке аналитика, бумаги не выглядят перекупленными и находятся на максимуме с октября с перспективой достижения исторического пика прошлого года 317,42 руб. в ближайшие недели.

"Ралли выше указанной отметки может быть спекулятивным и, скорее всего, при реализации бычьего сценария сменится фиксацией прибыли по факту рекомендации дивидендов, - допускает стратег инвесткомпании. - Среднесрочные бычьи перспективы акций сохраняются при положении котировок выше 252, 50 руб., а краткосрочные - выше 275 руб.".

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