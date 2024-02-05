"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Роснефти" и "ВУШ Холдинг" (Whoosh), исключив акции "АЛРОСА" и "Северстали".

Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "Мечел", Совкомбанк, "НоваБев", Сбербанк, "роснефть", "МТС", "Татнефть", ЮГК.

"Мы увеличиваем экспозицию в нефтяном сегменте и добавляем акции "Роснефти". Ожидаем продолжение позитивной динамики цен на нефть в 1 квартале 2024 года и догоняющий рост акций российских нефтяных компаний в условиях дополнительных сокращений нефтедобычи со стороны ОПЕК+", - отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Также аналитики брокера ВТБ добавили в ТОП-10 акции "ВУШ Холдинг" (Whoosh). Решение связано с приближением нового сезона проката самокатов и предстоящей публикацией финансовых результатов за 2023 год. Позитивной динамике компании также должны способствовать новости об IPO Делимобиля и реализации дорожной карты Минтранса по развитию микромобильности в России.

При этом на фоне слабого восстановления спроса на алмазы, о котором свидетельствуют операционные результаты DeBeers, из подборки исключены бумаги "АЛРОСА". Кроме того, эксперты зафиксировали прибыль по акциям "Северстали", которые показали опережающую динамику в последние недели.

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