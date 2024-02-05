"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $699

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $699 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,12%, стоп-приказ: $609, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, фактор роста - позитивные ожидания по предстоящей отчетности. Согласно консенсус-оценкам, за годовой период прибыль составит $18,03 на акцию, а выручка составит $21,42 млрд, что указывает на рост на 12,2% и на 10,36% соответственно по сравнению с прошлым годом.

"С технической точки зрения котировки акций консолидируются в зоне декабрьского уровня сопротивления в глобальном восходящем тренде. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $609 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 2,49", - отмечают в "Финаме".

Adobe Inc. - одна из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в мире.

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