Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает потенциал развития бизнеса "Яндекса", но считает краткосрочную покупку бумаг компании слишком рискованной, говорится в комментарии главного аналитика банка Екатерины Хейфец.

"Yandex N.V. объявила о продаже о продаже всего бизнеса группы "Яндекса" в России и за рубежом консорциуму частных инвесторов. В сделку не вошли иностранные активы Nebius AI, Toloka AI, GenAI, Avride и TripleTen. Общая сумма сделки - 475 млрд руб., она учитывает обязательный дисконт в размере не менее 50% от справедливой стоимости. Сделка будет закрыта в 2 этапа: первый этап - в 1П 2024, 2 этап - в течение последующих 7 недель. Оцениваем новость скорее позитивно, покупка "Яндекса" снимает регуляторные риски нахождения компании в иностранной юрисдикции. И новые акционеры в целом не вызывают беспокойства", - пишет эксперт ПСБ.

Однако недавний кейс Qiwi, на взгляд аналитика, создает определенный негативный фон вокруг сделки. "Сейчас в фокусе потенциальный обмен бумаг или выкуп у российских держателей, - указывает Хейфец. - Пока здесь нет никакой информации. В целом мы позитивно смотрим на компанию с точки зрения потенциала развития бизнеса. Однако считаем, что краткосрочно покупка бумаг "Яндекса" выглядит слишком рискованно".

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