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05 февраля 2024 года 15:38
ПСБ позитивно оценивает потенциал развития бизнеса Яндекса
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает потенциал развития бизнеса "Яндекса", но считает краткосрочную покупку бумаг компании слишком рискованной, говорится в комментарии главного аналитика банка Екатерины Хейфец. "Yandex N.V. объявила о продаже о продаже всего бизнеса группы "Яндекса" в России и за рубежом консорциуму частных инвесторов. В сделку не вошли иностранные активы Nebius AI, Toloka AI, GenAI, Avride и TripleTen. Общая сумма сделки - 475 млрд руб., она учитывает обязательный дисконт в размере не менее 50% от справедливой стоимости. Сделка будет закрыта в 2 этапа: первый этап - в 1П 2024, 2 этап - в течение последующих 7 недель. Оцениваем новость скорее позитивно, покупка "Яндекса" снимает регуляторные риски нахождения компании в иностранной юрисдикции. И новые акционеры в целом не вызывают беспокойства", - пишет эксперт ПСБ. Однако недавний кейс Qiwi, на взгляд аналитика, создает определенный негативный фон вокруг сделки. "Сейчас в фокусе потенциальный обмен бумаг или выкуп у российских держателей, - указывает Хейфец. - Пока здесь нет никакой информации. В целом мы позитивно смотрим на компанию с точки зрения потенциала развития бизнеса. Однако считаем, что краткосрочно покупка бумаг "Яндекса" выглядит слишком рискованно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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