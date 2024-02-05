SberCIB подтверждает целевую цену акций Яндекса на уровне 4000 руб

SberCIB Investment Research подтверждает целевую цену акций "Яндекса" на уровне 4000 рублей за бумагу и сохраняет позитивный взгляд на компанию, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестбанка максима Кондратьева.

"Мы нейтрально оцениваем новость о продаже нидерландской Yandex N.V. бизнеса "Яндекса", - отмечает эксперт. - Среди позитивных факторов отметим, что долгий процесс реструктуризации подходит к концу, а компания заявила о сохранении публичного статуса и намерении сделать предложение акционерам класса "А". К негативным сторонам можно отнести невозможность в настоящий момент точно назвать сроки и условия конвертации, а также сохраняющиеся риски переизбытка предложения со стороны дружественных инвесторов, купивших акции во внешнем периметре. По нашим оценкам, "Яндек"с имеет существенный фундаментальный потенциал роста (целевая цена - 4000 руб.) и торгуется в настоящее время с коэффициентами EV/EBITDA 2024о и P/E 2024о, равными соответственно 6,5 и 10,8. Сохраняем позитивный взгляд на компанию".

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