"Финам" открыл торговую идею: покупать акции MD Medical Group с целью 1200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 1200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 850 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что выручка MDMedical в 2023 году составила 27,631 млрд руб., увеличившись на 9,6%.

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне сопротивления, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 850 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 8,7", - указывают в "Финаме".

Группа компаний MDMedical - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.

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