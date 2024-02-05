Сохраняется возможность возврата рубля в диапазон 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших месяцев - "Астра Управление активами"

Сохраняется возможность возврата рубля в диапазон 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших месяцев, полагает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Минфин сообщил, что суммарный объем покупок валюты и золота в рамках регулярных операций по бюджетному правилу в феврале составит 73,2 млрд руб. или 3,7 млрд руб./день, - напоминает эксперт. - Эта величина сложилась из оценки дополнительных нефтегазовых доходов в +195,4 млрд руб., но из-за недобора прошлого месяца в -122,2 млрд руб., который обусловлен более низкими физическими объемами добычи/экспорта. Итоговый объем нетто-операций в феврале не так велик, чтобы изменить краткосрочный баланс потоков, но все равно обеспечивает частичную и растянутую во времени поддержку для курса".

Аналитик подчеркивает, что операции Минфина на валютном рынке призваны лишь снизить чувствительность рубля к сырьевой конъюнктуре, сохранив влияние всех остальных факторов - спроса на валюту для погашения внешнего долга, покупок населения или компаний для выкупа активов у нерезидентов, конвертации доходов в РФ для вывода за рубеж и структурного оттока капитала, наконец. Поэтому относительная слабость рубля в последние пару недель, по мнению Полевого, является следствием влияния именно этих факторов.

"Прогнозы по курсу сохраняем: видим возможность возврата к 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших месяцев, но краткосрочно допускаем волатильность в диапазоне 90-93 руб./$1, в том числе в преддверии длинных выходных в Китае, которые могут сказаться на ликвидности в парах CNY/RUB и CNY/USD", -резюмирует стратег.

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