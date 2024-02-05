Новый выпуск облигаций ГК Самолет ожидает повышенный спрос - "Велес Капитал"

Новый выпуск облигаций ГК "Самолет" серии БО-П13 ожидает повышенный спрос инвесторов, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"ПАО ГК "Самолет" проведет 6 февраля сбор заявок на облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Индикативный купон составляет 16% годовых, что предполагает доходность к оферте на уровне 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. В настоящее время эмитент имеет в обращении семь выпусков биржевых облигаций и один классический выпуск. Ориентир нового займа предполагает премию порядка 100 б.п. к кривой собственных выпусков эмитента. В том числе наиболее близкий по дюрации к новым облигациям займ СамолетР12 торгуется с премией к G-кривой в размере 266 б.п. против премии более 400 б.п. по новому БО-П13", - пишет эксперт.

По данным на 5 февраля, ориентир нового выпуска ГК "Самолет" предполагает премию в размере 136-138 б.п. к кривым доходностей "ЛСР" и "Сэтл Групп". При этом обе компании имеют рейтинг А (от Эксперт РА и АКРА соответственно), то есть на ступень ниже рейтинга ГК "Самолет", указывает Кравченко.

По оценке аналитика, в сравнении с собственной кривой и выпусками близких по размеру эмитентов-застройщиков новые облигации ГК "Самолет" предлагают привлекательную доходность для участия. Более того, "свежее" предложение от крупнейшего представителя строительного сектора, на взгляд эксперта, получит ажиотажный спрос инвесторов, и Кравченко ожидает сдвига вниз текущего ориентира доходности в ходе формирования книги заявок.

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