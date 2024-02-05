Заявленный ориентир нового выпуска бондов Самолета выглядит привлекательно - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска трехлетних облигаций ГК "Самолет" серии БО-П13 выглядит привлекательно, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"ГК Самолет 6 февраля планирует собрать заявки на облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд руб. Срок обращения - 3 года, срок до оферты - 2 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир по купону - не выше 16% годовых (по доходности - не выше 17,23% годовых). Предварительная дата начала размещения - 9 февраля. В сопоставлении с недавними выпусками компаний с близкими кредитными рейтингами новые облигации ГК "Самолет" выглядят довольно интересно. Отметим, что это одно из немногих размещений, дающих возможность зафиксировать довольно высокую доходность на относительно продолжительный срок", - пишет эксперт.

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