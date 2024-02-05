Заметные движения на рынке ОФЗ маловероятны в течение текущей недели - инвестбанк "Синара"

Заметные движения на рынке ОФЗ маловероятны в течение текущей недели, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ по итогам минувшей недели выросли в среднем на 15 б. п., а наиболее заметно - в бумагах с погашением в срок через 2-4 года (на 20-30 б. п. до 11,9-12% годовых), - констатирует эксперт. - На дальнем участке доходности увеличились примерно на 10 б. п. до 12-12,25% годовых. На наступившей неделе мы не ожидаем заметных движений на долговом рынке. Наиболее важными событиями станут выход данных по инфляции и аукционы по размещению ОФЗ; кроме того, инвесторы продолжат следить за курсом рубля, показавшим ослабление по итогам прошлой недели".

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