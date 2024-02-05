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05 февраля 2024 года 12:39
Заметные движения на рынке ОФЗ маловероятны в течение текущей недели - инвестбанк "Синара"
Заметные движения на рынке ОФЗ маловероятны в течение текущей недели, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин. "Доходности ОФЗ по итогам минувшей недели выросли в среднем на 15 б. п., а наиболее заметно - в бумагах с погашением в срок через 2-4 года (на 20-30 б. п. до 11,9-12% годовых), - констатирует эксперт. - На дальнем участке доходности увеличились примерно на 10 б. п. до 12-12,25% годовых. На наступившей неделе мы не ожидаем заметных движений на долговом рынке. Наиболее важными событиями станут выход данных по инфляции и аукционы по размещению ОФЗ; кроме того, инвесторы продолжат следить за курсом рубля, показавшим ослабление по итогам прошлой недели". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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