Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Северстали на уровне "выше рынка", сообщается в обзоре банка.

"Северсталь" опубликовала операционные и финансовые результаты за 2023 год. В результате восходящего тренда реализации продукции с высокой добавленной стоимостью выручка и EBITDA выросли, а рентабельность по EBITDA достигла 36%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,5 руб. за акцию по результатам 2023 года, что значительно превышает нашу и консенсусную оценки", - пишут аналитики банка Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева.

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