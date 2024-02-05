Акции Яндекса сохраняют потенциал роста до 3676 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Акции "Яндекса" сохраняют потенциал роста до 3676 рублей за бумагу на горизонте года, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

"Нидерландская Yandex N.V. продает российскую часть "Яндекса" частным инвесторам и менеджерам компании за 475 млрд рублей. Новой головной компанией станет МКАО "Яндекс" с регистрацией в Калининградской области. В сумму сделки включен дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Сегодняшнее падение может быть связано с эффектом продажи на фактах или страхами частных инвесторов насчет технической реализации сделки, которая может включать в себя заморозку торгов акциями, а также сохраняющуюся неопределенность относительно опций, указанных в пресс-релизе. Несмотря на это, текущие новости и тот факт, что удалось достичь соглашения между новыми акционерами, является большим шагом к завершению болезненного процесса реструктуризации, который ограничивает рост акций перспективной компании", - пишет аналитик Кирилл Комаров.

Несмотря на такую эмоциональную реакцию рынка, эксперт сохраняет позитивный взгляд на бумаги компании и ожидает рост цены акций с целью 3676 рублей за бумагу на горизонте года.

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