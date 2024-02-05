Нефть остается под давлением разрядки геополитической напряженности на Ближнем Востоке - БКС Экспресс

Нефть остается под давлением разрядки геополитической напряженности на Ближнем Востоке, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Черное золото марки Brent сегодня на открытии торгуются в районе прошлого дня. Разрядка геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост индекса доллара DXY после выхода данных, показавших сохранение сильного рынка труда в США, спровоцировали волну снижения. Выход данных о буровой активности в США от Baker Hughes на прошлой неделе зафиксировал снижение количества активных вышек - 619 против 621 на прошлой неделе", - пишет аналитик.

С точки зрения технического анализа, если не появится дополнительных негативных новостных факторов, нефть, по мнению Покровского, может торговаться в боковике внутри диапазона $77-81,5/барр. Рыночная структура указывает на склонность к росту товара до тех пор, пока не пробит уровень $77/барр., но для этого. на взгляд эксперта, необходимы дополнительные фундаментальные драйверы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.