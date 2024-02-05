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05 февраля 2024 года 11:06
Высоки риски временного ослабления рубля до 92 руб./$1 и выше - банк "Санкт-Петербург"
Высоки риски временного ослабления рубля до 92 руб./$1 и выше, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошлой неделе слабел, - отмечают аналитики. - В связи с завершением налогового периода экспортеры сократили продажи валюты, а с наступлением февраля ее предложение дополнительно снизилось на 0,8 млрд руб./день после прекращения части нерегулярных продаж валюты ЦБ. Сегодня курс USD/RUB находится у 91,2 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Динамику рублю задаст анонс февральских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. Возврат Минфина к покупкам валюты сократит общий объем продаж ЦБ. При особо сильном снижении объема продаж юаней, курс USD/RUB рискует на время вырасти выше 92 руб./$1". Цены на нефть упали по итогам прошедшей недели, отмечают также эксперты банка. Негативную динамику котировки стали показывать во второй половине недели после новостей о продвижении мер по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом мониторинговый комитет ОПЕК+, как и ожидалось, не стал рекомендовать изменение текущих планов по добыче. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $77,5/барр. В целом котировки нефти пока могут задержаться ниже $79/барр. на фоне укрепившегося доллара, полагают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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