Высоки риски временного ослабления рубля до 92 руб./$1 и выше - банк "Санкт-Петербург"

Высоки риски временного ослабления рубля до 92 руб./$1 и выше, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе слабел, - отмечают аналитики. - В связи с завершением налогового периода экспортеры сократили продажи валюты, а с наступлением февраля ее предложение дополнительно снизилось на 0,8 млрд руб./день после прекращения части нерегулярных продаж валюты ЦБ. Сегодня курс USD/RUB находится у 91,2 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Динамику рублю задаст анонс февральских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. Возврат Минфина к покупкам валюты сократит общий объем продаж ЦБ. При особо сильном снижении объема продаж юаней, курс USD/RUB рискует на время вырасти выше 92 руб./$1".

Цены на нефть упали по итогам прошедшей недели, отмечают также эксперты банка. Негативную динамику котировки стали показывать во второй половине недели после новостей о продвижении мер по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом мониторинговый комитет ОПЕК+, как и ожидалось, не стал рекомендовать изменение текущих планов по добыче. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $77,5/барр. В целом котировки нефти пока могут задержаться ниже $79/барр. на фоне укрепившегося доллара, полагают в банке.

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