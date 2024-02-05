Рубль может подешеветь до 91,5 руб./$1 в начале недели - SberCIB

Рубль может подешеветь до 91,5 руб./$1 в начале недели, а нефть марки Brent - подорожать до $78 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Аналитики отмечают, что в понедельник в центре внимания будет объем операций в рамках бюджетного правила на февраль. Они ожидают, что покупки иностранной валюты в феврале составят около 100 млрд рублей, или 5 млрд рублей в день. "Учитывая, что ЦБ должен продавать иностранную валюту на 12 млрд руб. в день в связи с использованием средств ФНБ в прошлом году, в результате ее продажи в феврале составят около 7 млрд руб. в день против примерно 17 млрд руб. в день в январе. Впрочем, мы видим риск и более существенного сокращения продаж иностранной валюты Банком России. В текущих (не самых благоприятных) условиях для рубля он может подешеветь до 91,5 руб./$1", - прогнозируют в инвестбанке.

Баррель Brent подешевел на $1,37 до $77,33. По мнению экспертов, давление на котировки оказали данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогноза. Участники рынка пересмотрели ожидания, что ФРС снизит ставку в марте. В понедельник утром нефть торгуется чуть выше уровня закрытия пятницы. Аналитики SberCIB рассчитывают, что цена Brent повысится незначительно - до $78 за баррель.

"Доходности ОФЗ-ПД в пятницу выросли в основном на 5-10 б. п. - продолжилось ослабление рубля. Мы допускаем, что такая динамика может сохраниться и на текущей неделе в преддверии еженедельных аукционов", - отмечают стратеги инвестбанка.

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