Котировки нефти, скорее всего, вернутся в диапазон $80-82/барр. на этой неделе - ПСБ

Котировки нефти Brent, скорее всего, вернутся в диапазон $80-82/барр. на этой неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent за прошлую неделю потеряли больше 4%, ближайший фьючерс вернулся ниже $80/барр. на фоне довольно жесткой риторики ФРС по итогам заседания, а также после выхода в четверг вечером новостей о возможном соглашении о приостановке военных действий между Израилем и ХАМАС, - отмечает аналитик банка. - Тем не менее, считаем, что сантимент ухудшился краткосрочно. Если смотреть глобально, то экономическая ситуация в США неплохая, Китай предоставляет стимулы, что усиливает ожидания по росту спроса на сырье в ближайшие месяцы. Баланс в 1 кв. будет сдвигаться в сторону профицита спроса (до 1 млн барр./день). Со стороны геополитики также нет уверенности в мирном завершении вопроса конфликта в Красном море, по крайней мере, в ближайшее время, так как планы мирных переговоров снова сошли на нет. На этом фоне считаем, что в перспективе этой недели нефть вернется к $80-82/барр.".

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