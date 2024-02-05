Ориентир для пары доллар/рубль в начале недели - 90,5-92 руб./$1 - ПСБ

Ориентиром для пары доллар/рубль в начале недели выступает диапазон 90,5-92 руб./$1. считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Утром в понедельник доллар торгуется около отметки в 91 руб./$1. В начале недели инерционный импульс к росту доллара может сохраниться и его стоимость может колебаться в пределах 90,5-92 руб./$1. Ближе к концу недели ждем возврата американской валюты "под" отметку 90 руб./$1 за счет постепенного увеличения объема продаваемой экспортерами валюты и восстановления цен на нефть выше $80/баррель. При сезонно невысоком импорте это создаст условия для роста рубля", - пишет эксперт.

Дужинский напоминает, что в понедельник ожидается публикация решения Минфина России о продаже валюты из ФНБ. По его оценкам, с 7 февраля ведомство может существенно снизить или прекратить продажу валюты в размере 4,1 млрд руб./день. Поскольку это всего лишь 3-4% от дневного объема, существенного влияния на конъюнктуру рынка такое решение, на взгляд аналитика, не окажет и будет нивелировано сезонной крепостью торгового баланса и продолжением реализации валюты Банком России в объеме 11,8 млрд руб. в день.

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