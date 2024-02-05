Акции Северстали непривлекательны для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global

Акции "Северстали" непривлекательны для долгосрочных покупок в настоящее время - инвесторам стоит дождаться завершения коррекции, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мы оцениваем финансовые результаты "Северстали" как сильные: компания продемонстрировала высокие темпы восстановления во всех сегментах, - пишет стратег инвесткомпании. - Кроме того, ей удалось сократить долговую нагрузку в по соотношению чистый долг/EBITDA с 0,4x в 2022-м до -0,8x. Закрытие реестра акционеров на получение дивиденда назначено на 17 июня, таким образом, с апреля можно ждать активизации покупок в бумагах металлурга под выплаты. В то же время до конца марта акции "Северстали", вероятно, будут демонстрировать техническую коррекцию, поскольку ожидания дивидендов уже были учтено в котировках".

Кроме того, эксперт подчеркивает, что цена достигла важных локальных максимумов, соответствующих пикам начала февраля 2022 года. Учитывая это, Чернов считает текущие ценовые уровни не подходящими для открытия длинных позиций в акциях "Северстали" и предполагает, что благоприятный момент для покупки наступит по окончании коррекции.

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