Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89,5-91,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 89,5-91,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97,5-99,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"По данным свежей статистики ЦБ РФ, индекс потребительских настроений в январе 2024 года обновил максимумы 2014 года, - отмечает эксперт. - А инфляционные ожидания населения снизились, хотя пока еще высоки. Регулятор прогнозирует уменьшение инфляции до 4,0-4,5% в текущем году, что также способно улучшить общие настроения. Между тем к концу рабочей недели позиции российского рубля несколько ослабли. На него оказывали давление снижение активности экспортеров на фоне окончания пика налоговых выплат, нестабильность цен на нефть, а также геополитика. В центре внимания мировых рынков - публикация свежей аналитики по рынку труда в США за январь, которая во многом определит дальнейшие настроения на валютных рынках в ближайшие дни".

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